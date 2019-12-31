10:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый год — 2020

Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом

Бывший премьер-министр Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом. Свое поздравление он передал 24.kg через адвоката Бакыта Автандил уулу.

В своем письме бывший глава кабмина выразил благодарность представителям СМИ за работу, которую они неустанно и ежедневно осуществляют.

предоставлено адвокатом
Фото предоставлено адвокатом. Сапар Исаков, содержащийся в СИЗО ГКНБ, написал поздравительное письмо журналистам

«К большому сожалению, сегодня по всем государственным СМИ идет массированная пропаганда по очернению той работы, которую в том числе я осуществлял только с одной целью — обеспечения реальной независимости страны и ее процветания. Я благодарен вам всем за прозрачное освещение судебных процессов осуществляемых под давлением прогнившей правоохранительной и судебной систем», — написал Сапар Исаков.

Находясь за решеткой более полутора лет, я реально осознал значение свободы слова и ту ношу, которую осуществляете вы, уважаемые независимые журналисты. Дай бог вам здоровья и много сил!

Сапар Исаков

Напомним, бывший премьер-министр осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Ссылка:
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по ремонту Исторического музея. Отвод председательствующему отклонен
Суд по ремонту Исторического музея. Председательствующему заявлен отвод
Сапара Исакова принудили выйти на суд, потом удалили. За нарушение порядка
Суд по ремонту Исторического музея. Сапара Исакова доставили принудительно
Суд по ремонту Исторического музея. Сапара Исакова обяжут прийти на заседание
Суд по ремонту Исторического музея. Сапар Исаков вновь отказался от участия
Сапар Исаков отказался участвовать в суде по ремонту Исторического музея
Суд по модернизации ТЭЦ. Пять важных вещей, о которых сказал Сапар Исаков
Сапар Исаков о связях Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым и Сооронбаем Жээнбековым
Дело по модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова вывели из зала суда
Популярные новости
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и&nbsp;напитков на&nbsp;новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения
Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с&nbsp;водителем Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с водителем
Подарок для Раисы Атамбаевой. В&nbsp;Татарстане опровергают информацию СДПК Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК
Бизнес
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
MegaCom в&nbsp;очередной раз подтвердил нацеленность на&nbsp;качество MegaCom в очередной раз подтвердил нацеленность на качество
Максатбек Ишенбаев о&nbsp;планах на&nbsp;2020-й, цифровизации и&nbsp;трансформации &laquo;Бай Тушума&raquo; Максатбек Ишенбаев о планах на 2020-й, цифровизации и трансформации «Бай Тушума»
31 декабря, вторник
10:20
Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом
10:18
В новогоднюю ночь на площади Ала-Тоо будут дежурить две бригады скорой помощи
10:14
Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с Новым годом
10:14
Скандал в «Ата Мекене». Алмамбет Шыкмаматов заступился за Айсулуу Мамашову
10:07
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 декабря