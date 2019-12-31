Бывший премьер-министр Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом. Свое поздравление он передал 24.kg через адвоката Бакыта Автандил уулу.

В своем письме бывший глава кабмина выразил благодарность представителям СМИ за работу, которую они неустанно и ежедневно осуществляют.

Фото предоставлено адвокатом. Сапар Исаков, содержащийся в СИЗО ГКНБ, написал поздравительное письмо журналистам

«К большому сожалению, сегодня по всем государственным СМИ идет массированная пропаганда по очернению той работы, которую в том числе я осуществлял только с одной целью — обеспечения реальной независимости страны и ее процветания. Я благодарен вам всем за прозрачное освещение судебных процессов осуществляемых под давлением прогнившей правоохранительной и судебной систем», — написал Сапар Исаков.

Находясь за решеткой более полутора лет, я реально осознал значение свободы слова и ту ношу, которую осуществляете вы, уважаемые независимые журналисты. Дай бог вам здоровья и много сил! Сапар Исаков

Напомним, бывший премьер-министр осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.