Бывший премьер-министр Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом. Свое поздравление он передал 24.kg через адвоката Бакыта Автандил уулу.
В своем письме бывший глава кабмина выразил благодарность представителям СМИ за работу, которую они неустанно и ежедневно осуществляют.
«К большому сожалению, сегодня по всем государственным СМИ идет массированная пропаганда по очернению той работы, которую в том числе я осуществлял только с одной целью — обеспечения реальной независимости страны и ее процветания. Я благодарен вам всем за прозрачное освещение судебных процессов осуществляемых под давлением прогнившей правоохранительной и судебной систем», — написал Сапар Исаков.
Находясь за решеткой более полутора лет, я реально осознал значение свободы слова и ту ношу, которую осуществляете вы, уважаемые независимые журналисты. Дай бог вам здоровья и много сил!Сапар Исаков
Напомним, бывший премьер-министр осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.