Имамам и молдо приказано не пропагандировать запрет на празднование Нового года

Духовное управление мусульман Кыргызстана распространило фетву с разъяснениями по случаю празднования Нового года. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.

В муфтияте отметили, что религиозные деятели не должны проводить пропаганду против официальных праздников, закрепленных в национальном законодательстве страны.

Исполнение фетвы (приказа) ДУМК возложил на всех без исключения служителей, находящихся в структуре муфтията.