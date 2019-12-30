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Общество

Имамам и молдо приказано не пропагандировать запрет на празднование Нового года

Духовное управление мусульман Кыргызстана распространило фетву с разъяснениями по случаю празднования Нового года. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.

В муфтияте отметили, что религиозные деятели не должны проводить пропаганду против официальных праздников, закрепленных в национальном законодательстве страны.

Исполнение фетвы (приказа) ДУМК возложил на всех без исключения служителей, находящихся в структуре муфтията.

Приказ издан после того, как в социальных сетях вновь начали полемизировать по поводу встречи Нового года. Некоторые пользователи считают, что этот праздник у кыргызстанцев должен находиться под запретом, потому что он не мусульманский.

  
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