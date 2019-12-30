Имамам и молдо приказано не пропагандировать запрет на празднование Нового года

Духовное управление мусульман Кыргызстана распространило фетву с разъяснениями по случаю празднования Нового года. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.
В муфтияте отметили, что религиозные деятели не должны проводить пропаганду против официальных праздников, закрепленных в национальном законодательстве страны.
Исполнение фетвы (приказа) ДУМК возложил на всех без исключения служителей, находящихся в структуре муфтията.
Приказ издан после того, как в социальных сетях вновь начали полемизировать по поводу встречи Нового года. Некоторые пользователи считают, что этот праздник у кыргызстанцев должен находиться под запретом, потому что он не мусульманский.