Суд обязал выплатить миллион сомов жертве пыток

Первомайский районный суд Бишкека обязал взыскать с Минфина 1 миллион сомов в пользу жертвы пыток 25-летнего жителя поселка Кызыл-Жар Эсенбека Анарбек уулу. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

Уточняется, что суд частично удовлетворил взыскание материального ущерба. Адвокаты просили выплатить 11 миллионов 233 тысячи сомов.

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Интересы семьи Эсенбека Анарбек уулу представлял юрист Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Сардор Абдухалилов.

Напомним, что обвиняемыми по делу проходили сотрудники РОВД Таш-Кумыра. Их Верховный суд приговорил к восьми годам лишения свободы по статье «Пытки».

Эсенбек Анарбек уулу и его мама обратились с иском в Первомайский суд, чтобы взыскать с государства причиненный вред за незаконные действия и пытки.