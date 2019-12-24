Суд обязал выплатить миллион сомов жертве пыток

Первомайский районный суд Бишкека обязал взыскать с Минфина 1 миллион сомов в пользу жертвы пыток 25-летнего жителя поселка Кызыл-Жар Эсенбека Анарбек уулу. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».
Уточняется, что суд частично удовлетворил взыскание материального ущерба. Адвокаты просили выплатить 11 миллионов 233 тысячи сомов.
Интересы семьи Эсенбека Анарбек уулу представлял юрист Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Сардор Абдухалилов.
Напомним, что обвиняемыми по делу проходили сотрудники РОВД Таш-Кумыра. Их Верховный суд приговорил к восьми годам лишения свободы по статье «Пытки».
Эсенбек Анарбек уулу и его мама обратились с иском в Первомайский суд, чтобы взыскать с государства причиненный вред за незаконные действия и пытки.