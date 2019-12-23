Суд над экс-мэрами. Адвокат недоволен обвинительным приговором

Адвокат экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова Сергей Слесарев отметил, что после приговора «осталось послевкусие».

«Я рад, что все обвиняемые, находившиеся под стражей, за исключением Албека Ибраимова, вышли, но если вдуматься, приговор обвинительный. Свобода — это прекрасно, но обвинительного приговора по школе не должно было быть», — сказал он.

Приговор Албеку Ибраимову адвокат назвал несправедливым.

«Его признали виновным по всем эпизодам. Это ошибка суда. Албек Ибраимов держится по-мужски. Он сказал: все будет хорошо», — подчеркнул он.

Сергей Слесарев добавил, что решение о дальнейших шагах будет принято после консультаций с клиентами.

Напомним, что Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов.