Суд над экс-мэрами. Почему Кубанычбек Кулматов должен быть оправдан

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду со строительством школы в «Калыс-Ордо» выступил адвокат бывшего мэра Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев.

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Он считает, что по этому эпизоду должен быть вынесен оправдательный приговор.

«Защита доказала: экспертиза не соответствует законодательству и нормам права. Эксперты так и не смогли выступить в зале суда по причине уклонения от явки. Частично удалось допросить одного эксперта, но и он потом не прибыл в суд, чтобы ответить на наши вопросы. Часть экспертов не имеют сертификатов, их заключение подписано не всеми», — сказал он.

По словам Сергея Слесарева, эксперты использовали нормы и право, которые на момент заключения не действовали.

«Подтверждение этому есть в законе о нормативно-правовых актах. Кроме того, защита сделала запрос в Минюст и получила ответ, что НПА, которыми пользовались эксперты, не действовали на момент вынесенного ими заключения», — сказал он.

По мнению адвоката, такая экспертиза не может быть использована в качестве доказательства вины подсудимых.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам