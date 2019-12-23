10:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Почему Кубанычбек Кулматов должен быть оправдан

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду со строительством школы в «Калыс-Ордо» выступил адвокат бывшего мэра Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев.

Сюжет по теме
Дело Кубанычбека Кулматова

Он считает, что по этому эпизоду должен быть вынесен оправдательный приговор.

«Защита доказала: экспертиза не соответствует законодательству и нормам права. Эксперты так и не смогли выступить в зале суда по причине уклонения от явки. Частично удалось допросить одного эксперта, но и он потом не прибыл в суд, чтобы ответить на наши вопросы. Часть экспертов не имеют сертификатов, их заключение подписано не всеми», — сказал он.

По словам Сергея Слесарева, эксперты использовали нормы и право, которые на момент заключения не действовали.

«Подтверждение этому есть в законе о нормативно-правовых актах. Кроме того, защита сделала запрос в Минюст и получила ответ, что НПА, которыми пользовались эксперты, не действовали на момент вынесенного ими заключения», — сказал он.

По мнению адвоката, такая экспертиза не может быть использована в качестве доказательства вины подсудимых. 

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам
Ссылка:
просмотров: 676
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов предложил расстрелять его без приговора
Суд над экс-мэрами. Обвинение считает, что вина подсудимых полностью доказана
Суд над экс-мэрами. Кому Сергей Слесарев подарил на процессе розу и почему
Суд над экс-мэрами. Адвокат ищет логику в обвинении
Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов заявил, что он не баран
Суд над экс-мэрами. Адвокат заявил, что эксперт вымогал деньги у подрядчика
Суд над экс-мэрами. Адвокат о том, как Албек Ибраимов оказался в деле по школе
Суд над экс-мэрами. Как стать виновным, рассказал Сергей Слесарев
Суд над экс-мэрами. Обвинение увидело преступную связь в служебных отношениях
Суд над экс-мэрами. Об избирательности гособвинения заявил адвокат
Популярные новости
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
Фото дня. В&nbsp;городе&nbsp;Ош открыли кафе, в&nbsp;которое женщинам вход запрещен Фото дня. В городе Ош открыли кафе, в которое женщинам вход запрещен
Райымбек Матраимов опять прервал молчание и&nbsp;рассказал о&nbsp;Хабибуле Абдукадыре Райымбек Матраимов опять прервал молчание и рассказал о Хабибуле Абдукадыре
Канат Сагымбаев призывает привлечь к&nbsp;ответственности руководство ГКНБ Канат Сагымбаев призывает привлечь к ответственности руководство ГКНБ
Бизнес
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
23 декабря, понедельник
10:50
Пересмотр дела Текебаева. Боявшийся давления свидетель обвинения дал показания Пересмотр дела Текебаева. Боявшийся давления свидетель...
10:28
Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов предложил расстрелять его без приговора
10:27
Пересмотр дела Текебаева. Алексей Модин и Леонид Маевский уклоняются от явки
10:13
Суд над экс-мэрами. Почему Кубанычбек Кулматов должен быть оправдан
10:05
Ветер снес шифер с нескольких домов в Чон-Алайском и Алайском районах