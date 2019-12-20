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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Обвинение считает, что вина подсудимых полностью доказана

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Заместитель прокурора Чуйской области Марат Абсатаров, отвечая на вопрос 24.kg, сказал, что вина подсудимых полностью доказана (он выступает гособвинителем по этому уголовному делу).

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Дело Кубанычбека Кулматова

Прокурор отметил, что Албек Ибраимов проходит обвиняемым по четырем эпизодам: продажа специзделий ТНК «Дастан», пансионата «Солнечный берег», предоставление земельных участков и строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». По последнему эпизоду обвиняемым проходит и Кубанычбек Кулматов.

«Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, уголовные дела соединяются, если по ним проходит одно и то же лицо», — сказал он, объясняя, почему Албек Ибраимов стал фигурантом объединенного дела.

Марат Абсатаров добавил, что вина обвиняемых в ходе судебного заседания полностью доказана материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, проведенными во время следствия экспертизами.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.
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