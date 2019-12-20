Суд над экс-мэрами. Обвинение считает, что вина подсудимых полностью доказана

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Заместитель прокурора Чуйской области Марат Абсатаров, отвечая на вопрос 24.kg, сказал, что вина подсудимых полностью доказана (он выступает гособвинителем по этому уголовному делу).

Сюжет по теме Дело Кубанычбека Кулматова

Прокурор отметил, что Албек Ибраимов проходит обвиняемым по четырем эпизодам: продажа специзделий ТНК «Дастан», пансионата «Солнечный берег», предоставление земельных участков и строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». По последнему эпизоду обвиняемым проходит и Кубанычбек Кулматов.

«Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, уголовные дела соединяются, если по ним проходит одно и то же лицо», — сказал он, объясняя, почему Албек Ибраимов стал фигурантом объединенного дела.

Марат Абсатаров добавил, что вина обвиняемых в ходе судебного заседания полностью доказана материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, проведенными во время следствия экспертизами.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.