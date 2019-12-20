Суд над экс-мэрами. Адвокат ищет логику в обвинении

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» выступил адвокат Сергей Слесарев. Он защищает двух экс-мэров: Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

По его словам, у гособвинения проблемы с логикой.

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«В обвинительном акте указывается, что Кубанычбек Кулматов, используя свой высокий предоставленный статус и личные близкие отношения с действующим на тот момент президентом Алмазбеком Атамбаевым, совершил умышленные противоправные действия, направленные на вывод грантовых средств», — сказал Сергей Слесарев.

Однако, по словам адвоката, эти доводы следствия ничем не доказаны.

«Тогда с президентом все были в близких отношениях: и премьер-министр, и мэры городов, и губернаторы областей, и акимы. Так можно доказать, что и мы с вами, председательствующий, находимся в личных и близких отношениях — трижды в неделю видимся», — отметил Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что вопрос строительства школы в итоге решался на уровне правительства и переговорного процесса с частной китайской компанией.

«Эти процедуры состоялись. Все моменты есть в материалах дела. Но прокуроры используют для обвинения ничтожные документы, в частности проект постановления о строительстве двух школ. Но это проект. Сколько таких документов проходит через госорганы. Это документ не был принят, а гособвинение тем не менее его использует. Это все равно, что взять листок бумаги и трясти, утверждая, что тут есть доказательства вины», — заявил Сергей Слесарев.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.