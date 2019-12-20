Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов заявил, что он не баран

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде продолжаются прения сторон, выступает Албек Ибраимов. По словам бывшего градоначальника, с 1997 года он руководил крупными предприятиями, но до судебных процессов не доходило.

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«В истории человечества было много моментов, когда власть выстраивалась на зависти, предательстве и лжи. Они могут продержаться какое-то время, и примеров много. Но мир ускоряется, появляются новые технологии, аудиозаписи, искусственный интеллект, который в отличие от человека ничего не забывает. И все происходящие моменты записываются и долго сохранятся», — сказал Албек Ибраимов.

Он отметил, что приговор в отношении обвиняемых уже готов.

«Осталось только цифры поставить, кому сколько лет назначить и что конфисковать. Это политическое и подконтрольное дело. Поэтому понимаю, что все, что здесь говорилось, не будет услышано», — отметил Албек Ибраимов.

Он напомнил, что когда его назначили директором «Кыргызавтомаша», основным акционером был Алмазбек Атамбаев.

«Он занимался политикой, а я — экономическими вопросами. И все это время мы были друзьями», — сказал Албек Ибраимов.

Председательствующий на процессе призвал подсудимого говорить по делу. Однако Албек Ибраимов возразил, что это политическое дело и у него будет несколько заявлений.

Я не баран, чтобы меня затыкали. Если сегодня к власти пришел башкарма не значит, что люди стали баранами. Албек Ибраимов

«Я думаю, недолго ждать. То, что принимается здесь, может обернуться бумерангом», — сказал Албек Ибраимов.

Бывший мэр отметил, что ничего не ждет и не просит от судьи.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.