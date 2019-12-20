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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Адвокат заявил, что эксперт вымогал деньги у подрядчика

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» выступил адвокат Сергей Слесарев. Он защищает двух экс-мэров: Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

По его словам, заключение экспертов, на которых построено обвинение, не выдерживает критики.

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«Школа принята в эксплуатацию. Но если она действует, значит отвечает всем требованиям. Ее и сейчас контролируют различные органы. А мы в процессе говорим, что там трещины, вентиляция не работает, какие-то запахи есть, чуть ли не разваливается школа», — отметил Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что экспертиза продолжалась полтора года.

«Эксперты менялись как перчатки. Дошло до того, что один из них вымогал деньги у компании-подрядчика «АльтоГрупп». Сейчас в отношении него возбуждено дело, но не знаю, по нашему эпизоду или нет», — сказал Сергей Слесарев.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.
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