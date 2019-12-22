Как стать успешным бизнесменом в Москве. История двоечника из Таласа

Сервисы Jardam-ber, migrantcar, портал недвижимости meime, три суши-бара — все эти объекты в Москве принадлежат 24-летнему парню из Таласской области Самату Майрамбекову. Он также проводит бизнес-тренинги по маркетингу для мигрантов, берет в управление другие компании.

Фото Самата Майрамбекова

На проекты Самата Майрамбекова обратили внимание российские издания, отметив, что «мигранты скоро притеснят офисных работников» и «мигранты не хотят работать на других».

Как стать успешным бизнесменом в Москве, Самат рассказал 24.kg.

— Самат, вы уехали семь лет назад. Как встретила Москва?

— Первые годы было очень сложно. Я приехал в Москву за мамой и братом, поэтому у меня не было проблем с жильем и финансами. Но в те годы еще были скинхеды, чувствовалось настроение против мигрантов. В колледже я был почти единственным азиатом, частенько меня задевали. Друзей не было, жил сам по себе. После окончания колледжа устроился в фирму маркетологом. Но с самого начала хотел запустить свой бизнес.

— Откуда столько смелости, чтобы все заработанное пустить на проекты в большом мегаполисе, не имея опыта?

— С четвертого класса начал помогать родителям в наших торговых точках. У нас был кондитерский магазин, пункт обмена валют и компьютерный клуб. С детства на практике прошел бизнес-школу. А обычную школу, если честно, толком не окончил. Учился на двойки и тройки.

В Москве, решив заняться бизнесом, ходил на семинары, курсы, занялся саморазвитием.

Первый бизнес-проект — Jardam-ber. Это сервис разного рода услуг и контактов для мигрантов. Портал сейчас очень успешный. В него инвестируют несколько компаний. Jardam-ber я создал в начале 2017 года, через полгода запустил климатическую компанию.

Фото Самата Майрамбекова

В начале денег катастрофически не хватало. Запускал проекты, потом из-за нехватки средств приходилось их закрывать или замораживать.

У меня было восемь неудачных проектов. В бизнесе это закономерность. Например, этим летом я закрыл один суши-бар и потерял 1,5 миллиона рублей, но открыл два других. Самат Майрамбеков.

Среди успешных есть проекты, на которые я особо не надеялся. Например, migrantcar открыл только с целью помочь. Зимой в России очень холодно и депрессивно.

Этот сервис помогает водителям найти попутчиков.

Сейчас аудитория уже несколько сотен тысяч, планируем довести до 10 миллионов и охватить весь СНГ. Хотим конкурировать с Яндексом.

— Как вам удается управлять сразу несколькими компаниями?

— У меня во всех фирмах налаженный механизм, полная автоматизация, хорошая команда и партнеры. Я могу управлять ими с телефона из любой точки мира. Кроме суши-баров в моем управлении пять других подобных кафе.

Фото Самата Майрамбекова. С коллективом

— Вы работаете в разных направлениях, какое из них для вас ближе и выгоднее?

— Маркетинг.

— Берете на работу соотечественников?

— Да, на кухне суши-баров работают только наши земляки. А в интернет-сферу не беру, потому что у наших соотечественников мало опыта.

Фото Самата Майрамбекова

Кыргызстанцам, которые собираются в Москву, я бы посоветовал заняться образованием и по приезде найти хорошую работу. Москва дает много возможностей.

Конечно, многим надо научиться культуре поведения в большом городе. К примеру, меньше WhatsApp-звонков в общественных местах и громких разговоров.

— Какие планы на будущее?

— Получить венчурные инвестиции на свои порталы, расширить охват на российском рынке и выйти на рынки СНГ. Открыть маркетплейсы, доски, все виды точек сбыта услуг и товаров для предпринимателей СНГ.

— Не планируете открыть бизнес в Кыргызстане?

-Не вижу в этом смысла. Я почти не езжу в Кыргызстан.