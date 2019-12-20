Канат Сагымбаев призывает привлечь к ответственности руководство ГКНБ

Ложью назвал заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа начальник охраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев. Об этом он написал в своем заявлении, которое передал через адвокатов.

«Я решительно не согласен с наглой и гнусной ложью, содержащейся в решениях заключения госкомиссии по изучению кой-ташских событий 7-8 августа, вынесенных в угоду действующим властям», — написал в своем заявлении Канат Сагымбаев.

Он отмечает, что руководство ГКНБ соврало депутатам ЖК, когда отвечало на вопрос о его, Каната Сагымбаева, обязанностях.

«На заседании парламента на вопрос депутата Мыктыбека Абдылдаева: «Сагымбаев выполнил свои обязанности? Он был заранее предупрежден?» руководители ГКНБ во главе с председателем, даже не моргнув глазом, соврали, что «он не выполнил, хотя он был заранее предупрежден», — подчеркивается в заявлении.

Что можно хорошего ожидать народу и государству от таких руководителей, которым не хватает смелости сказать правду и взять на себя ответственность? из заявления Каната Сагымбаева

«На самом деле в тот день они (ГКНБ. — Прим. 24.kg) отдали двуличный приказ: сотрудникам «Альфы» — «поймать и привести экс-президента», а мне — «охранять объект». Бойцы «Альфы» не справились с поставленной задачей. Я четко выполнил свои служебные обязанности и передал объект живым и невредимым — с головы объекта охраны не упал ни один волос», — говорится в заявлении Каната Сагымбаева.

По его словам, 7-8 августа он не оказывал сопротивления сотрудникам спецназа, которые явились задержать бывшего главу государства, никто заранее не предупреждал о том, что дом экс-президента будут штурмовать. Автор заявления также сообщает: незадолго до событий в Кой-Таше он обращался к Тимуру Шабданбекову, тогда еще начальнику Девятой службы ГКНБ, с просьбой разъяснить, как ему действовать в случае штурма дома Атамбаева. Но ему ничего не ответили. Просьбы оформить приказ письменно тоже проигнорировали.

Из-за халатности руководителей, из-за их стремления уйти от ответственности попадают под удар и становятся жертвами такие офицеры, как я, а они остаются белыми и пушистыми. Это меня глубоко огорчает. из заявления Каната Сагымбаева

Он отмечает, что 7-8 августа спецназ имел все возможности, чтобы задержать Алмазбека Атамбаева без каких-либо потерь и последствий. «Я никоим образом не виню сотрудников «Альфы», пришедших в Кой-Таш. Вина лежит на руководителях, отдавших преступный приказ и подготовивших план, приведший к негативным последствиям, бросивший бойцов в руки разъяренной толпы! Поэтому я требую привлечь этих руководителей к ответственности», — говорится в заявлении.

Канат Сагымбаев также поставил под сомнение то, что заместитель командира спецназа «Альфа» погиб во время событий в Кой-Таше от пули калибра 7,62 миллиметра, выпущенной из винтовки образца СВД.

Он задает вопросы по поводу проведенной экспертизы:

Почему смертельно раненного Усенбека Ниязбекова повезли не в хирургию, а в травматологическое отделение? Видимо, потому что там под рукой не было надежного человека властей, чтобы вынести нужное заключение и подделать документы. И этот факт вызывает большие сомнения.

Оружие, указанное в экспертизе, находилось на третьем этаже дома, оно не выносилось оттуда. Почему нет следов и ни одной капли крови от третьего до второго этажа? Человек, получивший пулю 7,62 ЛПС, истекал бы кровью.

До этого вы сами заявляли, что вышеуказанный человек был ранен из оружия АК-74 пулей калибра 5,45 миллиметра, так почему же теперь вы утверждаете совсем другое?

В экспертизе также не указано точное время, когда получил ранение боец спецназа.

Он был ранен до прихода толпы народа или после? Если он был ранен до появления народа, то с какой стороны дома был вывезен в больницу? Насколько мне известно, до прихода народа из дома не вывозился тяжело раненный боец.

Канат Сагымбаев считает, что ему и бывшему главе государства необоснованно вменяют статью «Убийство», поскольку сотрудник спецназа не мог быть ранен из оружия СВД, это не доказано. Он полагает, что его арестовали с одной целью — получить показания против Алмазбека Атамбаева.

«У меня нет никаких показаний против Алмазбека Атамбаева. Я никогда не нарушал закон. Самое главное, я выполнял свои обязанности четко, строго соблюдая требования закона», — заключил Канат Сагымбаев.

Бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.