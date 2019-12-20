Суд над экс-мэрами. Как стать виновным, рассказал Сергей Слесарев

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду с выделением земельных участков столичной мэрией выступил адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев. Он назвал эпизод «Сделка со следствием, или То, чего нет».

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«До 2019 года в законодательстве не было понятия «сделка со следствием», поэтому она юридически была невозможна. Она проходила подпольно, оказывалось определенное влияние на группу лиц. Люди просто были запуганы действиями, которые проводили следственные органы. Доказательства этому содержатся в материалах уголовного дела. Надо только обратить внимание», — отметил адвокат.

Он добавил, что показания обвиняемых различаются в зависимости от того, в качестве кого их допрашивали: свидетелей или подозреваемых.

Сергей Слесарев сказал, что другие подсудимые при допросе в качестве свидетелей подробно рассказывали о том, как выделялись участки, как проходил конкурс. Фамилии Албека Ибраимова там не звучало. После того как их задерживали, показания менялись, им меняли меру пресечения.

Какое избирательное право у нас? Молчишь — сидишь, говоришь — выйдешь. Сергей Слесарев

«Если ты перестаешь говорить, сразу становишься виновным. У нас есть право не давать показания против себя. Если им пользуешься и молчишь, то сразу становишься преступником», — пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что по данному эпизоду проходит семь обвиняемых. Но только Албек Ибраимов содержится под стражей.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.