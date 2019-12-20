Из 243 партий, зарегистрированных в Кыргызстане, свои сайты имеют только пять

Эксперты проанализировали официальные сайты политических партий, зарегистрированных в Кыргызстане, и составили рейтинг эффективности присутствия кыргызстанских политических партий в сети интернет. Об этом 24.kg сообщили в PR-агентстве «Гуров и партнеры — Центральная Азия».

Для оценки сайтов использовались 38 параметров, их совокупность называется «показатель эффективности присутствия партии в интернете».

В Кыргызстане из зарегистрированных 243 партий лишь пять политических организаций имеют свои веб-сайты.

Свои официальные представительства в digital-пространстве представили только две партии, входящие в шестой созыв Жогорку Кенеша. Это «Республика — Ата-Журт» и «Ата Мекен». И три политические партии, которые не представлены в законодательном органе — Партия зеленых, «Аруу эл» и «Ордо».

Эксперты отмечают, что веб-сайты этих пяти политических организаций характеризуются слабой подачей информации.

«Создается ощущение, что партии не имеют представления о стандартах разработки веб-предствительств и не пользуются услугами профессиональных компаний. Партия зеленых Кыргызстана и партия «Ордо» — демонстрируют слабое присутствие в сети интернет», — отмечают аналитики.

По их мненеию, три других характеризуются неудовлетворительным и даже деструктивным присутствием (сайт негативно влияет на репутацию партии).

Авторы рейтинга считают, что в рамках предвыборного цикла удастся значительно увеличить информационную открытость политических сил.

В рейтинге по неизвестным причинам нет интернет-ресурса СДПК. Сам сайт партии не открывается. Он отключен за неуплату.

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.