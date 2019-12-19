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Общество

Адвокаты заявляют о беспределе правоохранительных органов

Правоохранительные органы вмешиваются в адвокатскую деятельность. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат Жыргал Бабаев.

По его словам, последние два года правоохранители незаконно возбуждают уголовные дела, вызывают на допрос адвокатов.

24.kg
Фото 24.kg. Адвокат Жыргал Бабаев заявил о беспределе со стороны правоохранительных органов

«В Военную прокуратуру были вызваны адвокаты Замир Жоошев, Сергей Слесарев и Бакытбек Афтандил уулу. В соответствии с УПК, адвокат может быть допрошен следственными органами только лишь в случае, если он застигнут на месте преступления. Адвокат не может быть допрошен, если он является защитником по делу. Соответственно, идет давление на юристов. Совет адвокатуры просит генерального прокурора Откурбека Джамшитова дать юридическую оценку действиям следственных органов», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Напомним, 13 декабря следователи Военной прокуратуры вызвали на допрос адвоката Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева, однако он отказался от явки в надзорный орган. Позже следователи допросили другого защитника бывшего президента Сергея Слесарева. На допрос также был вызван и адвокат Асель Кодурановой Бакытбек Афтандил уулу.
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