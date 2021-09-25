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Общество
Сюжет: Полезные советы

Обещают золотые горы. Как не стать жертвой недобросовестных юристов и адвокатов

Назгуль Н. чуть не лишилась двухкомнатной квартиры. Женщина подала иск в суд, наняла адвоката, подписала доверенность на его имя и ждала, что юрист поможет ей отстоять жилье. Однако представитель ее интересов никак не мог приступить к делу: то болел, то уезжал из города на похороны или поминки. И так затянул дело почти на полгода.

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Когда Назгуль Н. обратилась в канцелярию суда, выяснилось, что адвокат давно отозвал ее иск, и сроки обжалования уже прошли. Юрист продолжал имитировать деятельность и выуживать деньги у женщины на якобы текущие расходы.

Мошенничество на юридическом рынке также распространено, как и во всех других сферах.

Нечестного юриста часто можно определить на этапе первичного общения. Адвокат Евгения Крапивина рассказала 24.kg, как не стать жертвой лжеюристов в Кыргызстане.

из личного архива
Фото из личного архива. Евгения Крапивина

— По каким критериям выбирать юриста, который будет представлять интересы? И где искать профессионала?

— Искать адвоката лучше через знакомых. В соцсетях много рекламы по предоставлению юридических услуг, но доверять ей не стоит.

Адвоката выбирают, как врача или священника — этому человеку нужно доверять безоговорочно, рассказать всю правду, не скрывая мелких деталей.

Детали могут плохо характеризовать человека, но юристу придется «выложить» все. Поэтому настоящего профессионала лучше поискать среди друзей и близких, по рекомендациям. Нужно быть уверенным, что он не обманет и не бросит дело посреди судебного разбирательства.

— На что стоит обратить внимание при первой беседе с юристом?

— Вас должен насторожить тот факт, что адвокат сразу же дает 100-процентную гарантию, что выиграет дело при любых обстоятельствах. Я всегда шучу: «Если хотите, чтобы процесс завершился в вашу пользу, купите в магазине чайник, только в этом случае вам дадут гарантийный талон, и то не всегда». Юрист может гарантировать лишь, что выполнит все возможные способы защиты, подаст необходимые документы и уложится в сроки.

Юрист никогда не может гарантировать, что итоговое решение будет в вашу пользу.

Евгения Крапивина

— Многие опасаются работать по предоплате. Как получить гарантию, что адвокат не бросит дело на полпути?

— Обязательно должен быть договор оказания услуг, это безопасность обеих сторон. Бывает так, что попадаются не только лжеюристы, но и недобросовестные клиенты. Берешься представлять интересы клиента по разводу. Затем выясняется, что у его бабушки нужно решить вопросы с пенсией, у третьего родственника — другие проблемы. Люди считают, что если оплатили гонорар по одному делу, то юрист должен консультировать их по всем ситуациям, даже в их личной жизни.

Договор — это карта действий с четко прописанными обязанностями обеих сторон.

Исходя из практики, знаю, что все защитники берут предоплату либо прописывают конкретные сроки по оплате работы. Был случай, когда я вступала в конкретное дело, работала над ним несколько месяцев, но клиент все не мог оплатить мои услуги, а через некоторое время и вовсе нашел другого юриста. Неприятно...

— Сталкивались ли вы с лжеюристами и обманутыми кыргызстанцами?

— Да, очень часто. На прошлой неделе на одном из судебных разбирательств участвовала адвокат, в какой-то момент ее заменил коллега, который не имел лицензии. Он заверил доверителей, что справится с делом, убеждал, что знает судью, прокурора и быстро решит с ними, умолчав, что без лицензии он не имеет права выступать защитником в суде. Граждане знают: суды — это долго. И когда это слышат, что можно решить дело быстро, то безоговорочно верят, отдают последние деньги.

В итоге дело провалено, «адвокат» разводит руками и говорит, что не может ничего сделать, ибо судебная система несправедлива.

История с Назгуль Н. тоже закончилась печально. Женщина проиграла в суде и лишилась квартиры из-за недобросовестного адвоката.

У клиента всегда должны быть копии всех документов. Он должен знать, на какой стадии дело, как зовут судью и даже в каком кабинете идет процесс.

Евгения Крапивина

— Какие мошеннические схемы распространены в Кыргызстане?

— Часто адвокаты знают, что в отношении обвиняемого, скорее всего, изберут меру пресечения в виде домашнего ареста или не связанную с изоляцией от общества, потому что санкция статьи позволяет. Но не честный на руку защитник может сказать, что для этого нужно заплатить, к примеру, $500, он договорится с кем надо, и человека освободят в зале суда.

Как правило, находящиеся в стрессовом состоянии родственники обвиняемого или он сам сразу решают дать эту сумму адвокату. Потом он выходит с победным кличем: «Я договорился!» Вот таким образом многие и зарабатывают, самая часто распространенная схема.

Прошу каждого, кто будет нуждаться в адвокатских услугах, проверять наличие лицензии и является ли юрист членом Адвокатуры Кыргызстана и заключать договор оказания услуг или соглашение о периодическом контроле их качества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208281/
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