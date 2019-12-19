Суд по делу об освобождении Азиза Батукаева будет проходить в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека продолжили судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Однако заседание не смогли провести из-за отсутствия Алмазбека Атамбаева.

Адвокат Сергей Слесарев сообщил, что теперь судебные заседания будут проводить в здании ГКНБ.

«Ходатайство о проведении судебных заседаний в ГКНБ заявил прокурор. Защита возражала, поскольку в УПК не предусмотрено рассмотрение уголовных дел на выездных заседаниях. Они должны рассматриваться в здании судов, которые специально оборудованы. В здании ГКНБ нет аудио- и видеофиксации, запрещено проносить мобильные телефоны и компьютеры, необходимые для защиты», — сказал он.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.