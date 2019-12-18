Дело Атамбаева. Амантура Жамгырчиева отпустили под домашний арест

Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что Амантур Жамгырчиев подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, в связи с чем следователи ходатайствовали об изменении меры пресечения.

Сторонникам бывшего главы государства Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычеву, Кыясу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.