Дело Атамбаева. Амантура Жамгырчиева отпустили под домашний арест

Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что Амантур Жамгырчиев подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, в связи с чем следователи ходатайствовали об изменении меры пресечения.
Сторонникам бывшего главы государства Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычеву, Кыясу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.