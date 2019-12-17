Дело Атамбаева. Кыяса Смаилова перевели из СИЗО в ИВС ГУВД Бишкека

Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Кыяса Смаилова этапировали в ИВС в начале декабря.

В пресс-службе ГСИН посоветовали обратиться с дальнейшими вопросами к следственным органам.

Сторонникам бывшего главы государства Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычеву, Кыясу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.