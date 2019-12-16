Суд над экс-мэрами. Защитник рассказал о фантазерах и провидцах

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях выступил адвокат Виталий Остриков, он защищает интересы бывшего руководителя общественно-государственного управления капстроительства мэрии столицы Сталбека Омурканова.

«Если откроем материалы уголовного дела, то складывается впечатление, что либо здесь сидят великие предсказатели — обвиняемые, либо великие фантасты — представители гособвинения», — сказал он.

Адвокат напомнил, что его подсудимому вменяют статью «Коррупция» УК КР.

Сюжет по теме Дело Кубанычбека Кулматова

Виталий Остриков добавил: Сталбека Омурканова обвиняют в том, что он подписал трехсторонний контракт на строительство школы и вывел денежные средства в сговоре с Кулматовым.

Он отметил, что Сталбек Омурканов был назначен по конкурсу на должность в ноябре 2014 года. «Но решение о строительстве принято до его назначения. Получается, Омурканов, еще не находясь на этой должности, уже предвидел, что станет руководителем ОГУКС, что ТВЕА выделит $2 миллиона и они их съедят вместе с Кулматовым. А Кулматов в свою очередь предвидел, что на эту должность придет Омурканов. Как они могли знать, что будут вместе работать? Как экс-мэр мог знать, если Омурканов прошел по конкурсу?» — подчеркнул Виталий Остриков.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.