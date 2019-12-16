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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Подсудимый о политических мотивах обвинения

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях выступил учредитель компании «АльтоГрупп», которая выступала подрядчиком строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», Кубат Шаршекеев.

Я сижу здесь только потому, что хотели посадить Кубанычбека Кулматова.

Кубат Шаршекеев

«Не я им нужен. Меня сделали козлом отпущения, сделали близким другом. Да, сейчас мы уже стали друзьями со всеми, кто по данному делу сидит. И я рад, что познакомился с ними. Это достойные люди, которые должны работать на руководящих должностях», — сказал он.

Кубат Шаршекеев добавил, что следователь, вызывая на допрос, говорил написать что-нибудь на Кулматова и тогда отпустят.

Он считает, что следствие и суд над экс-мэрами Бишкека проходят по политическим мотивам.

Кубат Шаршекеев добавил, что по гражданскому кодексу частное предприятие имеет право на получение прибыли.

«ТВЕА могла отказаться от наших условий», — сказал он.

Кубат Шаршекеев добавил, что после того, как директоры компании «АльтоГрупп» побывали в «Калыс-Ордо», им предложили построить школу без учета своей прибыли. Более того, после разрыва договора заказчик задолжал подрядчику 6-9 миллионов сомов.

«Акты до сих пор не закрыты, бухгалтерия не может выплатить налоги. Поэтому точно назвать сумму не могу», — сказал он.

Кубат Шаршекеев добавил, что при таком раскладе о каком ущербе мэрии или другим лицам может идти речь.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.
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