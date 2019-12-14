Дело Атамбаева. В ГКНБ рассказали о состоянии здоровья бывшего президента

Состояние здоровья бывшего президента страны удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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По данным ведомства, Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Напомним, ранее адвокат бывшего главы государства заявил, что у его подзащитного очень низкое артериальное давление. Этому, с его слов, способствуют условия в тюремной камере.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.