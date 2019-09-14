Ты только жди. В мэрии продолжают обещать устранить замечания

Сезон дорожных работ близится к завершению, и горожане переживают, что городские власти не успеют закончить ремонт. А на некоторых участках он даже не начинался.
1В обозримом будущем
До конца сентября в микрорайоне «Джал» обещают доделать аллею.
«Тротуар завершен на 70 процентов, на оставшемся участке полностью уплотнен грунт, продолжается укладка брусчатки», — отметили в мэрии.
Это не первое обещание муниципалитета завершить работы на аллее.
Такой же срок обозначен и для восстановления дорожного полотна на улице Чокморова. Его перекопали в 2018-м для ремонта теплосетей. Почти год горожанам пришлось дышать пылью и преодолевать вброд лужи.
2Замена арычных лотков
Бишкекзеленхоз решил обновить ирригационную систему на улице Гоголя. Можно только порадоваться, ведь из-за разрушенных арыков полив деревьев в городе превращается в настоящий квест.
Однако горожане недоумевают, зачем менять целые лотки.
Однако в Бишкекзеленхозе утверждают, что ирригационные лотки треснутые и сломанные. Но к замечанию бишкекчанина прислушались. Целые конструкции будут устанавливать обратно после выравнивания участка.
3Идите к директору
С началом учебного года посыпались жалобы на различные сборы в школах. Скинуться родителям предлагают даже на половые тряпки, веники и зарплату уборщицам.
В управлении образования столичной мэрии поспешили напомнить, что сборы в учебных заведениях запрещены. Но вот родители вправе создавать общественные объединения для оказания помощи школе. В управлении подчеркивают, что все это делается строго на добровольной основе.
Если же деньги собирает учебное заведение, то рекомендуют обратиться за разъяснением к …директору.
Еще один вариант, более логичный, — написать заявление в управление образования. Оно находится на улице Пушкина, 125.
4Если яма, не беда
Установили причину появления ямы на недавно отремонтированной улице Осмонкула — прорвало водопровод.
«Авария устранена. Подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие на дороге», — сказали в муниципалитете.
Отметим, ранее читатели сообщали, что на улице Токтоналиева возле дома № 60 начинает проваливаться асфальт. Также они присылали фото и видео ям и провалов на недавно отремонтированных улицах Тыналиева, Шопокова, Тоголока Молдо, перекрестке улиц Айни и Токтоналиева и на велодорожке на Южной магистрали.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.