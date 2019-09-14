Ты только жди. В мэрии продолжают обещать устранить замечания

Сезон дорожных работ близится к завершению, и горожане переживают, что городские власти не успеют закончить ремонт. А на некоторых участках он даже не начинался.

1 В обозримом будущем

До конца сентября в микрорайоне «Джал» обещают доделать аллею.

«Тротуар завершен на 70 процентов, на оставшемся участке полностью уплотнен грунт, продолжается укладка брусчатки», — отметили в мэрии.

Это не первое обещание муниципалитета завершить работы на аллее.

Такой же срок обозначен и для восстановления дорожного полотна на улице Чокморова. Его перекопали в 2018-м для ремонта теплосетей. Почти год горожанам пришлось дышать пылью и преодолевать вброд лужи.

2 Замена арычных лотков

Бишкекзеленхоз решил обновить ирригационную систему на улице Гоголя. Можно только порадоваться, ведь из-за разрушенных арыков полив деревьев в городе превращается в настоящий квест.

Однако горожане недоумевают, зачем менять целые лотки.

Читайте по теме Полив деревьев в Бишкеке обернулся «дождем» в подземке

Их вполне можно использовать еще и сэкономить бюджетные деньги.

Однако в Бишкекзеленхозе утверждают, что ирригационные лотки треснутые и сломанные. Но к замечанию бишкекчанина прислушались. Целые конструкции будут устанавливать обратно после выравнивания участка.

3 Идите к директору

С началом учебного года посыпались жалобы на различные сборы в школах. Скинуться родителям предлагают даже на половые тряпки, веники и зарплату уборщицам.

В управлении образования столичной мэрии поспешили напомнить, что сборы в учебных заведениях запрещены. Но вот родители вправе создавать общественные объединения для оказания помощи школе. В управлении подчеркивают, что все это делается строго на добровольной основе.

Если же деньги собирает учебное заведение, то рекомендуют обратиться за разъяснением к …директору.

Еще один вариант, более логичный, — написать заявление в управление образования. Оно находится на улице Пушкина, 125.

4 Если яма, не беда

Установили причину появления ямы на недавно отремонтированной улице Осмонкула — прорвало водопровод.

«Авария устранена. Подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие на дороге», — сказали в муниципалитете.

Отметим, ранее читатели сообщали, что на улице Токтоналиева возле дома № 60 начинает проваливаться асфальт. Также они присылали фото и видео ям и провалов на недавно отремонтированных улицах Тыналиева, Шопокова, Тоголока Молдо, перекрестке улиц Айни и Токтоналиева и на велодорожке на Южной магистрали.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.