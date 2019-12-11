USAID запускает кампанию, чтобы отметить успехи кыргызстанцев

Сегодня USAID — Государственное агентство США по международному развитию — начинает кампанию по всей Кыргызской Республике под названием «У нас все получится»/«Ийгиликке бирге жетебиз». Кампания была разработана для информирования широкой общественности о работе, которую USAID проводит в стране, совместно с правительством Кыргызской Республики, частным сектором и гражданским обществом.

Посредством видео, аудио и социальных сетей кампания «У нас все получится» продемонстрирует конкретные примеры того, как содействие USAID помогает кыргызстанцам улучшать их повседневную жизнь.

В рамках кампании кыргызстанцы узнают об историях успеха, достигнутых USAID совместно с десятками тысяч кыргызстанцев в здравоохранении, образовании, госуправлении и экономическом развитии.

«Мы многого достигли вместе с народом и правительством Кыргызстана, и хотелось бы поделиться этими успехами с широкой публикой», — говорит директор миссии USAID Гэри Линден. «Я надеюсь, что наши совместные, довольно внушительные достижения станут источником вдохновения и надежды для следующего поколения, и это главная цель нашей медиакампании».

Кампанию «У нас все получится» можно легко отслеживать в социальных сетях с помощью хештегов: #унасвсеполучится #wewillmakeitogether #ийгиликкебиргежетебиз.

USAID в Кыргызской Республике представлен в Facebook, Instagram и Twitter.

USAID является постоянным партнером кыргызского народа и правительства с 1992 года, и по-прежнему привержен поддержке страны в ускорении ее развития как свободной, демократической, процветающей и независимой страны. За последние 18 лет правительство США через USAID оказало содействие Кыргызской Республике на сумму более чем $750 миллионов.

Материалы кампании (фото, видео) можно посмотреть и скачать по ссылке.

Дополнительная информация по телефону +996 770 770 285, Кайратбек Мурзакимов kmurzakimov@usaid.gov.