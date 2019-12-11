Черное золото. Сколько угля добывают на Кара-Кече

Специально созданная рабочая комиссия Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана проверила готовность угледобывающих предприятий в Нарынской области к отопительному сезону. Делегация во главе с председателем ГКПЭН Эмилем Осмонбетовым на месте посмотрела, в каких объемах добывают уголь и хватит ли его для обеспечения населения и бюджетных организаций.

«В угольном бассейне Кавак на месторождении Кара-Кече работают 17 компаний, 16 частных и 1 государственная — «Кыргызкомур». В рамках исполнения постановления правительства о прохождении ОЗП на 2019-2020 годы у нас по плану с Кара-Кечинского месторождения должно быть поставлено 680 тысяч тонн угля на ТЭЦ Бишкека. План ГП «Кыргызкомур» — 550 тысяч тонн. На сегодня он перевыполнен», — заявил Эмиль Осмонбетов.

По его словам, по республике необходимо заготовить 2,5 миллиона тонн угля, в том числе более 236 тысяч тонн для бюджетных учреждений, 1,124 миллиона — для населения и 1,14 миллиона — для ТЭЦ столицы.

«Создана комиссия по изучению деятельности угольных предприятий на разрезе. Она уже начала свою работу, проверит все компании на месторождениях Кара-Кече и Мин-Куш. По результатам комиссия даст свои рекомендации и заключения, потому что в настоящее время нареканий и жалоб много. Мы проводим мероприятия для упорядочения объектов в соответствии с экологическими, техническими и горно-техническими требованиями. Как только проведем эту работу, сделаем выводы и примем меры», — заверил Эмиль Осмонбетов.