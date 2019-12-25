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Власть
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал с феминале. Президент считает, что перформансом оскорбили женщин

«Перформанс с голой женщиной на выставке феминале в изобразительном музее оскорбил честь кыргызских женщин», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на итоговой пресс-конференции.

Глава государства не согласен с таким способом борьбы за права женщин.

«Если посмотрите историю, нигде не увидите голых женщин. Наши сестры, матери всегда хранили свои честь и достоинство. Я считаю, что акции с раздеванием женщин — это оскорбление. Да, некоторые вышли и защитили выставку, аргументируя тем, что у кыргызов были подобные обычаи. Но это не так», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
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