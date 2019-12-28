Нападение на куратора феминале. Досудебное производство не проводится

В ГУВД Бишкека объяснили 24.kg, почему по факту нападения на куратора феминале Айгуль Карабалину не начато досудебное производство.

Инцидент в ЕРПП также не зарегистрирован, а по ее сообщению в соцсетях, продолжается проверка. В милиции отметили: Айгуль Карабалина не подала заявления до сих пор.

Напомним, в Бишкеке прошла первая феминале современного искусства. В музее ИЗО представили масштабную экспозицию с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.