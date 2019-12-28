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Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Нападение на куратора феминале. Досудебное производство не проводится

В ГУВД Бишкека объяснили 24.kg, почему по факту нападения на куратора феминале Айгуль Карабалину не начато досудебное производство. 

Инцидент в ЕРПП также не зарегистрирован, а по ее сообщению в соцсетях, продолжается проверка. В милиции отметили: Айгуль Карабалина не подала заявления до сих пор. 

Напомним, в Бишкеке прошла первая феминале современного искусства. В музее ИЗО представили масштабную экспозицию с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.

Директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Миру Джангарачеву поспешно освободил от должности министр культуры.
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