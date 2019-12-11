Женщина, сиди дома, мужчина, будь сильным. 800 тысяч евро против стереотипов

Более 800 тысяч евро потратит Европейский союз на борьбу с гендерным насилием в Кыргызстане. Об этом сообщили в «ХелпЭйдж Интернэшнл» в КР.

Проект «Между поколениями и гендерными границами — сообщества против гендерного насилия в Кыргызстане», рассчитанный на 30 месяцев (с 1 января 2018 года по 30 июня 2020-го), нацелен на изменение норм, отношения и поведения представителей разных поколений для преодоления практики принудительных браков и насилия в отношении женщин и девочек всех возрастов.

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В 16 селах Таласской, Иссык-Кульской, Баткенской и Ошской областей c 11 по 24 декабря пройдут масштабные мероприятия, направленные против гендерного насилия: позитивная акция «Сердце на ладошке», квест-игра «Как предотвратить похищение девушки», межпоколенческие флешмобы, а также конкурс «Отцы и сыновья».

Цель мероприятий — изменение гендерных стереотипов в обществе, продвижение гендерного равенства, усиление межпоколенческих связей.

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«Многие родители воспитывают детей в патриархальном духе, прививая гендерные стереотипы о том, какие роли и функции «положены» девочкам и мальчикам: мальчик сильнее, может и должен уметь больше, должен содержать семью. Девочкам, напротив, отводится роль хранительниц семейного очага, они должны сидеть дома и воспитывать детей. Межпоколенческий подход поможет изменить эту ситуацию и пересмотреть отношение к гендерным ролям в обществе», — говорит страновой директор «ХелпЭйдж Интернэшнл» в Кыргызстане Назгуль Асангожоева-Баекова.