Смог в Бишкеке. Когда надо носить маски, рассказали в Минздраве

Маски в Бишкеке нужно носить, когда наблюдаются смог и туман. Об этом на пресс-конференции сообщила исполняющая обязанности директора научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» при Министерстве здравоохранения Анара Шахматова.

По ее словам, необходимости закупать их и носить постоянно нет. В то же время Анара Шахматова отметила, что при загрязнении воздуха отмечается ухудшение здоровья, могут появляться головная боль, слабость, снижается трудоспособность.

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«В таких ситуациях надо ограничивать передвижение по улицам, особенно избегать мест скопления транспортных средств, в рацион включать продукты растительного происхождения, заниматься закаливанием, спортом», — сказала она.

Анара Шахматова добавила, что при работе двигателя автомобиля в среднем выделяется около тысячи химзагрязнителей, которые отрицательно влияют на здоровье человека.

«Такими опасными веществами являются углеводороды, бензопирен, летучие органические соединения, сажа, твердые частицы, тяжелые металлы, сжигание синтетических материалов, полиэтилена, пластмассовых изделий. Когда стоит безветренная погода, все эти вредные вещества накапливаются, концентрация химических загрязнителей увеличивается. При этом загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывает астму, бронхит, эмфизему», — подчеркнула она.

Кроме того, мелкие частицы могут накапливаться в дыхательных путях, оседать в легких, проникать в кровеносную и лимфатическую системы. По словам Анары Шахматовой, в итоге увеличивается риск развития болезней сердца, респираторных заболеваний, что может привести к раку легких.