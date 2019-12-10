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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В ноябре было 24 дня с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ

В ноябре отмечено 24 дня с превышением максимальных разовых концентраций таких загрязнителей, как диоксид азота, оксид азота и формальдегид. Об этом на пресс-конференции сообщила завотделом наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха Кыргызгидромета Мээрим Асанбай кызы.

По ее словам, Кыргызгидромет проводит системные наблюдения в восьми точках столицы.

Вчера наблюдалось превышение среднесуточных нормативов по диоксиду азота, оксиду азота и твердым частицам PM 2.5 от полутора до двух с половиной раз.

«Сегодня на 9.00 есть превышение по первым двум загрязнителям, по всем остальным девяти показателям превышения нет. Но в обеденное и вечернее время эти показатели будут выше», — отметила Мээрим Асанбай кызы.

Специалист прокомментировала сообщения в социальных сетях, что Бишкек стал самым грязным городом в мире в ноябре. Она подчеркнула, что рейтинг составлялся по разовым замерам, которые не совсем информативны.

«Возможно, по этим показателям город и являлся самым грязным. Но надо учитывать, что это разовые замеры, а воздух постоянно перемещается, и даже в одном месте датчики могут показывать разные данные. Разовые замеры говорят об уровне концентрации загрязняющих веществ только на конкретный момент в конкретном месте», — уточнила Мээрим Асанбай кызы.

Самые высокие показатели загрязнения воздуха, по сведениям Кыргызгидромета, зафиксированы 28-30 ноября. В эти дни данные превышали норму в шесть раз.

«Однако в первые дни декабря были ветра, которые способствовали рассеиванию загрязняющих веществ. Это привело к падению концентрации тех же частиц PM 2.5. Но в последние дни мы снова наблюдаем туман, безветрие, что способствует накоплению в атмосфере загрязняющих веществ», — добавила специалист.
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