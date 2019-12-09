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Общество

Проверить работу Бишкекглавархитектуры тайно призывает горожан мэрия

В Бишкекглавархитектуре работает обновленное «Единое окно». Жителей столицы просят проверить работу муниципального предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, теперь получить архитектурно-технические или инженерно-технические условия, согласовать проект и многое другое можно быстрее и удобнее.

«Специалисты оказывают услуги горожанам по современной программе, позволяющей безопасно передавать необходимую информацию в подразделениях Бишкекглавархитектуры в электронном формате, а также запросы в другие городские службы», — отметили в мэрии.

Бишкекчанам предлагают стать «тайными покупателями», проверить работу «Единого окна» для независимой оценки.

«После подачи документов для изучения заявки на соответствие архитектурным, градостроительным, инженерным нормам необходимо 3 дня. Заявки на разработку архитектурно-планировочных условий — 20 рабочих дней, заявки на согласование проекта — 10 рабочих дней», — отметили в мэрии.

На обновленном сайте в разделе интернет-приемная можно оставлять заявления и жалобы, отслеживать их исполнение в личном кабинете.

«Использование «умных» технологий позволит муниципалитету больше взаимодействовать с горожанами, исключить формальность и коррупционные риски, сохранить равный подход к каждому заявителю», — отмечается в пресс-релизе.
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