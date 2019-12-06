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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха. Депутаты предлагают провести внеочередную сессию БГК

Фракция партии «Республика — Ата Журт» инициирует вопрос о проведении внеочередной сессии по вопросу критической экологической ситуации в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе городского кенеша.

С началом отопительного сезона экологами, экспертами, общественными активистами и жителями столицы активно обсуждается проблема качества воздуха в Бишкеке.

В БГК отмечают: вопрос загрязнения воздуха стоит остро как никогда, уровень загрязнения в некоторых районах города превышен в разы, негативно влияя на здоровье горожан.

Учитывая качество воздуха и общее состояние экологии столицы, некоторые депутаты предлагают собрать внеочередную сессию Бишкекского городского кенеша с целью обсуждения сложившейся катастрофической ситуации с качеством воздуха.

Предлагается также разработать и ввести экологический кодекс столицы, который предусмотрит ряд законодательных и фискальных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке. В частности, ужесточить контроль за вредными выбросами в столице, предусмотреть поэтапный переход всех котельных и частного сектора на газ и солнечную энергию, ограничить движение частного транспорта в центральной части города, увеличить налог на двигатели большего объема.
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