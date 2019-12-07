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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Никто из сторонников бывшего президента на пытки не жалуется

Никто из сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, находящихся сейчас под арестом в СИЗО-1, не обращался в Национальный центр по предупреждению пыток. Об этом 24.kg заявил глава организации Нурдин Сулайманов.

По его словам, у самого Атамбаева, а также у экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, начальника Народного штаба Кыяса Смалиева, сторонников — Амантура Жамгырчиева, Фархата Баабиева и экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева представители центра побывали по очереди, когда их задержали. На условия содержания и сокамерников никто из них не жаловался. Состояние здоровья у всех удовлетворительное и в переводе в клинику или дополнительном медицинском наблюдении арестованные пока не нуждаются.

Напомним, Фариду Ниязову и другим сторонникам Алмазбека Атамбаева предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков, убийстве и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время событий в Кой-Таше 7-8 августа. Всем продлена мера пресечения до 9 февраля.

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