Суд по экс-мэрам. Обвинитель просит прекратить дело по ТНК «Дастан»

Прокуроры просят прекратить уголовное дело по продаже боеголовок «Дастана» в связи с истечением срока давности. Об этом стало известно сегодня на заседании суда.

В Ленинском районном суде 6 декабря начались прения сторон по делу экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Прокурор зачитал обвинение по эпизоду ОАО ТНК «Дастан», когда председателем компании был Албек Ибраимов. По версии следствия, в январе 2012 года между ним и генеральным директором ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой заключен контракт на поставку специальных изделий (И-239 взрыватели) по заведомо завышенной цене. В результате государству причинен ущерб в $270 тысяч.

Государственный обвинитель попросил суд вынести обвинительный акт без назначения наказания, так как истек срок давности.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.