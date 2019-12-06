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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Сыновьям бывшего президента судья не дает свидания с отцом

Сыновьям бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыру и Сеиду судья Эмиль Кайыпов, председательствующий на процессе по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, не дает разрешения на свидание. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев. 

Информацию подтвердили и Кадыр с Сеидом. По их словам, объяснений и аргументации отказа нет. В то же время супруга Алмазбека Атамбаева Раиса навещала мужа на прошлой неделе. Отмечается, что до начала суда Кадыр и Сеид регулярно виделись с отцом. 

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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