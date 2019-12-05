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Общество

Горожанам предлагают на Новый год покупать живые ели и потом сажать их в парках

В Бишкеке на пересечении улиц Медерова и 7 Апреля начал свою работу елочный базар, где горожане могут приобрести елки на Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на базаре продаются хвойные деревья почти всех видов: можжевельник, туя, сосна и другие породы.

«Они с закрытой корневой системой, то есть комом земли. Такие елочки лучше приживаются к новой среде, меньше болеют и почти не подвергаются стрессу при транспортировке и пересадке. После окончания новогодних праздников вы можете посадить свои деревья во дворе, в скверах, на улицах, аллеях и, конечно, в новом парке «Ынтымак». Каждый может внести вклад в развитие зеленого фонда столицы и улучшение экологии в городе», — отметили в муниципалитете.

В мэрии также рассказали, как сохранить растение в домашних условиях. Хвойное дерево надо устанавливать подальше от отопительной системы и нагревательных приборов. Продолжительность пребывания живых елок в теплом помещении не должна превышать 10-12 дней. Грунт в вазоне должен в этот период увлажняться.
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