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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Алгу Кылычева оставили под домашним арестом до 2020 года

Бывшего сторонника Алмазбека Атамбаева Алгу Кылычева оставили под домашним арестом до 9 февраля 2020 года. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, такое решение принял Первомайский районный суд.

Согласно постановлению, он обязан находиться дома с 22.00 до 06.00.

Сторонникам бывшего главы государства Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычеву, Кыясу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.
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