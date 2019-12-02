В суде над экс-мэрами завершили исследование материалов уголовного дела

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде завершили исследование материалов уголовного дела. Об этом 24.kg сообщил адвокат учредителя компании «АльтоГрупп» Кубата Шаршекеева Санжар Сакиев.

Сюжет по теме Дело Кубанычбека Кулматова

«Мы вышли на финишную прямую. Во время прений узнаем, какие прокуроры квалифицируют уголовные деяния и какое наказание подсудимым просят, считают ли они вину доказанной. С процессуальной точки зрения у них есть право либо отказаться от обвинения, либо переквалифицировать его. Но, скорее всего, они остались на своих позициях», — отметил Санжар Сакиев.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.