13:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

В суде над экс-мэрами завершили исследование материалов уголовного дела

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде завершили исследование материалов уголовного дела. Об этом 24.kg сообщил адвокат учредителя компании «АльтоГрупп» Кубата Шаршекеева Санжар Сакиев.

Сюжет по теме
Дело Кубанычбека Кулматова

«Мы вышли на финишную прямую. Во время прений узнаем, какие прокуроры квалифицируют уголовные деяния и какое наказание подсудимым просят, считают ли они вину доказанной. С процессуальной точки зрения у них есть право либо отказаться от обвинения, либо переквалифицировать его. Но, скорее всего, они остались на своих позициях», — отметил Санжар Сакиев.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
Ссылка:
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. Обвинение не может доказать виновность подсудимых
Мурунку мэрлердин соту. Дагы бир айыпталуучуга тез жардам чакыртышты
Суд над экс-мэрами. Школу построили, чтобы поднять рейтинг Сооронбая Жээнбекова
Суд над экс-мэрами. Председательствующему вновь заявили отвод
Суд над экс-мэрами. Жанторо Сатыбалдиев рассказал, как просил построить школу
Суд над экс-мэрами. Как надо было выбирать подрядчика для строительства школы
Суд над экс-мэрами. Дети учились в свинарнике, или Почему школа была нужна
Суд над экс-мэрами. Адвокаты просят заслушать эксперта по бюджетным вопросам
Суд над экс-мэрами Бишкека. Окончание строительства школы без тендера законно
Суд над экс-мэрами. Почему подорожало строительство школы в «Калыс-Ордо»
Популярные новости
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
2 декабря, понедельник
13:12
Трусы мы видим на базаре, голых — в интернете. Противники феминале про претензии Трусы мы видим на базаре, голых — в интернете. Противни...
13:05
В суде над экс-мэрами завершили исследование материалов уголовного дела
12:59
Кыргызстанка Дарья Маслова завоевала путевку на Олимпийские игры
12:41
Дело энергетиков. Адвокат заявил об ответственности Сооронбая Жээнбекова
12:39
Скандал с феминале. Реакция соцсетей: большинство поддерживает искусство