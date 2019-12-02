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Общество
Сюжет: Крупные взятки

Взятка Абдыкалыка Рустамова. Дело главы Гослесхоза передано в суд

Уголовное дело директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Уточняется, что Абдыкалык Рустамов по-прежнему находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Предварительные слушания по делу назначены на 5 декабря.

Напомним, что Абдыкалык Рустамов и его помощник Арслан Ибраев были пойманы 30 июля с поличным при получении взятки в размере $2 тысяч.

Стоит отметить, что Арслан Ибраев по совместительству выполнял роль водителя директора ГАООСиЛХ. Это его, водителя, Абдыкалык Рустамов отправил в Швейцарию на научную конференцию.

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