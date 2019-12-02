09:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха. В некоторых районах Бишкека уровень превышен почти в 5 раз

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берутся среднесуточные показатели.

Данные на 2 декабря на 8.30:

Превышение предельно допустимого уровня концентрации частиц PM2.5 наблюдается во всех районах столицы:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 5,77 раза: PM2.5 среднесуточный — 202 мкг/м³, на момент измерения — 64 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 3,85 раза: PM2.5 среднесуточный — 135 мкг/м³, на момент измерения — 17 мкг/м³;
  • микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 4,68 раза: PM2.5 среднесуточный — 164 мкг/м³, на момент измерения — 55 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 4,68 раза: PM2.5 среднесуточный — 164 мкг/м³, на момент измерения — 53 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 53 AQI, концентрация PM2.5 на момент измерения — 13 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
Ссылка:
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Смог в Бишкеке. Горожане просят ввести чрезвычайное положение в столице
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 11 раз
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в восемь раз
Смог в Бишкеке. Дубовый парк в дыму от печки вагончика Бишкекзеленхоза
Бишкек находится на 14-м месте по уровню загрязнения воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень в районе Ошского рынка
Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Самый высокий уровень в районе Ошского рынка
В советское время уровень загрязнения воздуха в Бишкеке был выше
Популярные новости
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
2 декабря, понедельник
09:29
Смог в Бишкеке. Горожане просят ввести чрезвычайное положение в столице Смог в Бишкеке. Горожане просят ввести чрезвычайное пол...
09:03
Загрязнение воздуха. В некоторых районах Бишкека уровень превышен почти в 5 раз
09:01
На спецсчет для борьбы с коррупцией поступило 1,9 миллиарда сомов
09:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
08:57
В Кыргызстане определился чемпион по настольному теннису
1 декабря, воскресенье
21:05
ЧП на «Кумторе». На поиски работников рудника привлекли спасателей МЧС
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 декабря: дождь со снегом
19:57
У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по рукопашному бою
19:55
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах