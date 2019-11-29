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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Самый высокий уровень в районе Ошского рынка

Экологическое движение MoveGreen установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берутся среднесуточные показатели.

Данные на 29 ноября на 19.30:

Превышение предельно допустимого уровня концентрации частиц PM2.5 наблюдается во всех районах столицы:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 12,3 раза: PM2.5 среднесуточный — 431 мкг/м³, на момент измерения — 371 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 7,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 274 мкг/м³, на момент измерения — 307 мкг/м³;
  • микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 6,48 раза: PM2.5 среднесуточный — 365 мкг/м³, на момент измерения — 227 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 6,28 раза: PM2.5 среднесуточный — 220 мкг/м³, на момент измерения — 394 мкг/м³;
  • 7-й микрорайон. Уровень загрязнения превышен в 6.88 раза: PM2.5 среднесуточный — 241 мкг/м³, на момент измерения — 307 мкг/м³;
  • жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в три раза: PM2.5 среднесуточный — 105 мкг/м³, на момент измерения — 105 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Последние три часа информация не обновляется. Но в течение дня уровень индекса не опускался ниже красной, опасной для здоровья отметки.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
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