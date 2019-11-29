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Общество

У арестованного Афтандила Жоробекова нет жалоб на условия содержания в СИЗО

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили Афтандила Жоробекова. Об этом 24.kg сообщил его директор Нурдин Сулайманов.

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Он отметил, что блогер отрицает применение пыток и не жалуется на условия содержания в СИЗО ГКНБ.

«Со слов задержанного, психологического давления на него не оказывали, пытки не применяли. Сотрудники центра посетили Афтандила Жоробекова сегодня. Он чувствует себя хорошо. Адвокаты беспрепятственно приходят к своему подзащитному», — сказал Нурдин Сулайманов.

Сегодня адвокаты передали задержанному теплые вещи и еду.

Напомним, что о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, заметив, что его арест неправомерен.
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