Таксист в Бишкеке отказался везти незрячих пассажиров

В Бишкеке водитель «Яндекс.Такси» отказался везти незрячих пассажиров. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, случай произошел с ее друзьями. Когда водитель приехал на вызов и увидел, что пассажиры незрячие, он выгнал их из машины.

«Сказал, что своими тростями они поцарапают ему машину. Пассажиры пытались объяснить, что трости изготавливаются из оргстекла, нижний конец у них закругленный. И поцарапать они никак ничего не смогут. Но он их все равно выгнал и уехал», — отметила он.

Читательница добавила, что пыталась связаться с компанией, чтобы провели разъяснительную беседу с водителем. Но в первый раз звонок скинули, а во второй сотрудник компании просто не захотел слушать.

«Ни у моих друзей, ни у меня не было желания как-то наказать водителя, несмотря на его мерзкое поведение. Просто хотели, чтобы компания «Яндекс» провела со своим работником разъяснительную беседу о том, что нельзя дискриминировать незрячих. Но сотрудник компании не захотел с нами разговаривать», — добавила она.

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