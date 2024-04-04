Кыргызстан внес «Яндекс.Такси» в реестр монополистов

Кыргызстан внес «Яндекс.Такси» в государственный реестр монополистов. Компанию признали занимающей доминирующее положение на рынке. Об этом сообщила Антимонопольная служба.

«...Республиканский реестр дополнен хозяйствующими субъектами ОсОО «Яндекс.Такси.Корп», — говорится в сообщении.

Таким образом, компания признана в республике занимающей доминирующее положение на рынке.

В ноябре прошлого года ФАС России раскритиковала «Яндекс.Такси» за комиссии, ценообразование, блокировку пассажиров и водителей, а ранее признала компанию доминирующим сервисом на рынке и пригрозила антимонопольными мерами.

В декабре 2023-го «Яндекс.Такси» внесла порядка $6,5 миллиона в госфонд Казахстана после проведенного антимонопольного расследования, по итогам которого компанию привлекли к административной ответственности.