11:33
USD 89.35
EUR 96.24
RUB 0.97
Общество

Кыргызстан внес «Яндекс.Такси» в реестр монополистов

Кыргызстан внес «Яндекс.Такси» в государственный реестр монополистов. Компанию признали занимающей доминирующее положение на рынке. Об этом сообщила Антимонопольная служба.

«...Республиканский реестр дополнен хозяйствующими субъектами ОсОО «Яндекс.Такси.Корп», — говорится в сообщении.

Таким образом, компания признана в республике занимающей доминирующее положение на рынке.

В ноябре прошлого года ФАС России раскритиковала «Яндекс.Такси» за комиссии, ценообразование, блокировку пассажиров и водителей, а ранее признала компанию доминирующим сервисом на рынке и пригрозила антимонопольными мерами.

В декабре 2023-го «Яндекс.Такси» внесла порядка $6,5 миллиона в госфонд Казахстана после проведенного антимонопольного расследования, по итогам которого компанию привлекли к административной ответственности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290692/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
Тарифы и затраты водителей сервиса «Яндекс.Такси» обсудили в Госантимонополии
В Оше доход водителей вырос на 7 процентов. «Яндекс Gо» ответил митингующим
Лайфхак. Как дешевле ездить на такси в Бишкеке
В «Яндекс Go» прокомментировали запрос Агентства по защите персональных данных
В «Яндекс.Такси» отправили запрос. Изучат законность обработки данных граждан КР
«Яндекс.Go»: ФСБ России не получит доступ к данным поездок в Кыргызстане
Министерство труда Кыргызстана и компания «Яндекс Такси» подписали меморандум
В Токмаке сотруднику офиса «Яндекс.Такси» угрожали. Он обратился в милицию
В Бишкеке сгорела машина сервиса «Яндекс.Такси»
В Бишкеке таксист на авто с лого «Яндекс.Такси» напал на пассажира. Его уволили
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;отдать своего ребенка в&nbsp;пять лет в&nbsp;школу? Опрос Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу? Опрос
&laquo;Турецкие авиалинии&raquo; вводят новые правила для пассажиров. Какие «Турецкие авиалинии» вводят новые правила для пассажиров. Какие
Бизнес
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
4 апреля, четверг
11:23
Пропавшую в Жайылском районе 15-летнюю Адинай Самудинову нашли Пропавшую в Жайылском районе 15-летнюю Адинай Самудинов...
11:21
В Бишкеке прошел рейд по выявлению попрошаек
11:05
ВВП Кыргызстана достиг 248 миллиардов сомов по итогам первого квартала 2024 года
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 апреля
10:59
Жогорку Кенеш проверит Минздрав. Депутаты создадут новую комиссию