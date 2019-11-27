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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

80 дней в СИЗО. Алмазбек Атамбаев по-прежнему много читает и занимается спортом

Раисе Атамбаевой наконец разрешили встретиться с супругом. Об этом 24.kg сообщили адвокаты бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Уточняется, что судья Первомайского районного суда Бишкека удовлетворил ходатайство Раисы Атамбаевой и разрешил свидание с арестованным мужем.​

По данным представителей защиты бывшего главы государства, он чувствует себя хорошо, жалоб на условия содержания в следственном изоляторе не имеет, по-прежнему много читает и занимается спортом.

Стало известно, что, разрешив Раисе Атамбаевой встретиться с супругом, суд вместе с тем отказал в удовлетворении просьбы Кадырбека Атамбаева на свидание с отцом. 

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ.
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