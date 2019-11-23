Опубликовано видео момента убийства Айеркена Саймаити

В соцсети Instagram опубликовали видео, как утверждает автор, момента убийства Айеркена Саймаити.

Предположительно, это съемка с камеры видеонаблюдения со здания рядом с отелем.

Напомним, что китайского бизнесмена застрелили в Стамбуле вечером 10 ноября в кафе рядом с отелем. Перед смертью Айеркен Саймаити рассказал журналистам «Азаттыка», Kloop и OCCRP о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

На кадрах видно, что трое мужчин сидят за столиком в кафе. Сзади к ним подходит неизвестный, он вынимает пистолет из кармана, производит один выстрел в голову и убегает. Двое мужчин не успевают среагировать.