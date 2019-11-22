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Общество

В Кыргызстане предлагают легализовать сдачу квартир посуточно

Легализация сдачи квартир в краткосрочную аренду может дать толчок развитию туристической отрасли. Об этом на общественном обсуждении проекта закона по легализации сдачи жилых помещений в краткосрочную аренду в многоквартирном доме заявил директор департамента туризма Минкультуры, информации и туризма Максат Дамир уулу.

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Он отметил, что сегодня весь мир движется по схеме, когда каждый человек может быть задействован в сфере туризма, сдавать свои помещения в аренду.

«В Кыргызстане сегодня законом запрещено сдавать жилые помещения в посуточную и почасовую аренду. Но фактически этот закон не работает. Мы все знаем, что все равно многие владельцы квартир продолжают их сдавать. Все знают, каким образом это происходит. Там коррупционные схемы», — сказал Максат Дамир уулу.

Чиновник отметил, что лучше легализовать эту деятельность и дать возможность людям, которые хотят зарабатывать в сфере туризма, делать это официально.

«Сегодня существует много сайтов, мобильных платформ, где есть люди, которые хотят найти или сдать жилье. Ими пользуется весь мир. Есть там и кыргызстанцы. Но, к сожалению, закон не позволяет им сдавать жилье под гостиницы», — добавил Максат Дамир уулу.

Напомним, что в 2016 году в законодательство внесена норма, предусматривающая ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц.
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