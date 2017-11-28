В каждой гостинице Узбекистана появятся Коран, Библия и Тора

Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма объявил, что отныне в каждой гостинице республики будут выставлены религиозные книги — Коран, Библия и Тора. Об этом сообщило радио «Озодлик».

Представитель комитета отметил, что нововведения начнут действовать с 1 января 2018 года.

«Мы вводим данный порядок, чтобы создать удобства для выполнения религиозных обрядов гостей, которые посещают Узбекистан. Отныне в каждой гостинице Узбекистана появятся Коран, молитвенный коврик и специальные знаки, указывающие направление в сторону священной Каабы (кибла). Такое есть во многих гостиницах за рубежом. Во многих зарубежных гостиницах можно встретить Библию», — сообщил чиновник.

Он добавил, что в гостиницах Узбекистана появятся также Библия и Тора.