Открытие отеля Hilton и кофейни Starbucks обсудил мэр Бишкека с послом США

Мэр Бишкека Азиз Суракматов вместе с вице-мэрами и руководителем аппарата встретился с делегацией посольства США во главе с послом Дональдом Лу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, посол США Дональд Лу сообщил, что представитель компании Alshaya Джеймс Тайнен уже начал изучать детали и локации для возможного строительства гостиничного комплекса Hilton и открытия кофейни Starbucks в Бишкеке. Предварительные переговоры по «входу» мировых брендов в Бишкек прошли в октябре этого года.

Стороны обсудили совместные проекты и в области экологической безопасности. Заместитель главы политико-экономического отдела посольства Бикель Дастин выразил намерение помочь в создании дорожной карты по снижению вредных выбросов в столице. А Дональд Лу отметил, что такой подход когда-то помог самому загрязненному городу Лос-Анджелесу «очиститься» от загрязнений.

В муниципалитете напомнили, что 22 февраля 1994 году между мэрией города Бишкек и муниципалитетом города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, было подписано соглашение о мире и сотрудничестве, стороны договорились снова возобновить работу.