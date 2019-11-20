Некоторые районы Бишкека останутся без холодной воды

Завтра, 21 ноября, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 17.00 временно прекратят подачу питьевой воды в районе, ограниченном улицами Абаканской, Архангельской, Белгородской, Кустанайской и Тираспольской.

В связи с отключением не будут работать детский сад № 37 и школа № 42.

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Киркомстром» и городских водопроводных сетях.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;

— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.