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Общество

Более 2 тысяч журавликов сделали ученики в Жаны-Жере в память о Садако Сасаки

С 25 октября по 18 ноября в средней школе-комплексе села Жаны-Жер прошла акция «Журавлик — символ мира» в память о Садако Сасаки. Об этом сообщили в ОО «Центр славянской культуры».

По их данным, участвовали школьники 5-10-х классов. Задача — сделать как можно больше журавликов из бумаги.

Победителям и призерам подарили книги, шашки, а все остальные участники получили почетные грамоты.

Всего дети сделали 2 тысячи 45 журавликов. В ближайшее время организаторы планируют передать их в Посольство Японии в Кыргызстане.

Во время атомной бомбардировки города Хиросимы в 1945 году пострадала японская девочка Садако Сасаки и впоследствии заболела лейкемией. Она сделала тысячу бумажных журавликов, чтобы исполнилось заветное желание — выздороветь. 25 октября 1955 года Садако умерла в возрасте 12 лет и стала олицетворением мира, а бумажный журавлик — символом мира.
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20 ноября, среда
19:51
Более 2 тысяч журавликов сделали ученики в Жаны-Жере в память о Садако Сасаки Более 2 тысяч журавликов сделали ученики в Жаны-Жере в ...
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